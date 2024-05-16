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Калимба 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Калимба
Киноафиша Сериалы Калимба Сезоны Сезон 1

Kalamba 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Калимба»

В 1-м сезоне сериала «Калимба» в центре событий оказывается психиатр, который решается на сомнительный научный эксперимент. Он решает запереть в подвале жертв и обидчиков с запутанными историями. Эти люди страдают довольно редко встречающимися психологическими недугами, к которым следовало бы относиться с пониманием. Однако они встречали в жизни мало участливых людей, и им пришлось несладко. Иногда люди с тяжелыми психологическими травмами превращаются в жестоких преступников. Профессор психиатрии Виктор Мещерский хочет разобраться в том, как связаны поведение участников эксперимента и пережитый опыт.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Калимба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2024
График выхода всех сериалов
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