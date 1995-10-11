Alena Mikhailova

Menu
Date of Birth
11 October 1995
Age
29 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.9
Lyubi ikh vsekh
(2019)
6.6
Hostel
(2021)
0.0
Prestuplenie i nakazanie
(2024)
Otel «U pogibshego alpinista»
Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama
2025, Russia
Prestuplenie i nakazanie
Drama, Crime
2024, Russia
Kalamba
Drama, Detective
2024, Russia
Amura
Action, Drama
2024, Russia
Amura. Film o filmy
Documentary
2024, Russia
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic
2021, Russia
Sekrety semeynoy zhizni
Drama, Romantic
2021, Russia
An Hour Before the Dawn
Drama, Thriller, History
2021, Russia
6.6
Hostel
Obschaga
Drama
2021, Russia
Watch trailer
Chiki
Drama, Comedy
2020, Russia
Vodovorot
Drama, Crime, Thriller
2020, Russia
6.9
Lyubi ikh vsekh
Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
Vorona
Drama, Thriller, Detective
2018, Russia
