Alena Mikhailova
Date of Birth
11 October 1995
Age
29 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Lyubi ikh vsekh 6.9
Lyubi ikh vsekh (2019)
Hostel 6.6
Hostel (2021)
Prestuplenie i nakazanie 0.0
Prestuplenie i nakazanie (2024)

Filmography

Genre
Year
Otel «U pogibshego alpinista» Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama 2025, Russia
Prestuplenie i nakazanie
Prestuplenie i nakazanie
Drama, Crime 2024, Russia
Kalamba
Kalamba
Drama, Detective 2024, Russia
Amura
Amura
Action, Drama 2024, Russia
Amura. Film o filmy
Documentary 2024, Russia
Klinika schastya
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
Sekrety semeynoy zhizni
Sekrety semeynoy zhizni
Drama, Romantic 2021, Russia
An Hour Before the Dawn
An Hour Before the Dawn
Drama, Thriller, History 2021, Russia
Hostel 6.6
Hostel Obschaga
Drama 2021, Russia
Watch trailer
Chiki
Chiki
Drama, Comedy 2020, Russia
Vodovorot
Vodovorot
Drama, Crime, Thriller 2020, Russia
Lyubi ikh vsekh 6.9
Lyubi ikh vsekh Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller 2019, Russia
Watch trailer
Vorona
Vorona
Drama, Thriller, Detective 2018, Russia
