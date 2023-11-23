В 1-м сезоне сериала «Сама виновата» кровавая расправа мужем над женой потрясает не только весь Серпухов, но и всю страну. Маргариту Грачеву надолго запомнят как «женщину, которой супруг отрубил топором руки». Грачев, очевидно, мстил своей жене, однако не собирался убивать ее. После пыток и издевательств он планировал доставить ее в больницу, где врачи окажут молодой девушке необходимую помощь. Тогда Грачева не осудят по всей строгости закона и свой 30-летний юбилей он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» моментально попадает в прессу, и журналисты охотятся за деталями: почему Грачев так поступил и в чем виновата Маргарита?