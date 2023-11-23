Menu
Sama vinovata? season 1 watch online

Sama vinovata? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sama vinovata? Seasons Season 1

Sama vinovata? 18+
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Sama vinovata?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сама виновата» кровавая расправа мужем над женой потрясает не только весь Серпухов, но и всю страну. Маргариту Грачеву надолго запомнят как «женщину, которой супруг отрубил топором руки». Грачев, очевидно, мстил своей жене, однако не собирался убивать ее. После пыток и издевательств он планировал доставить ее в больницу, где врачи окажут молодой девушке необходимую помощь. Тогда Грачева не осудят по всей строгости закона и свой 30-летний юбилей он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» моментально попадает в прессу, и журналисты охотятся за деталями: почему Грачев так поступил и в чем виновата Маргарита?

Series rating

7.4
Rate 34 votes
7.4 IMDb
"Sama vinovata?" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2023
TV series release schedule
