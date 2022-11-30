Menu
Çöp Adam season 1 watch online

Çöp Adam season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Çöp Adam Seasons Season 1

Çöp Adam
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 25
Runtime 50 hours 0 minute
"Çöp Adam" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Крупье» до определенного момента Тамер жил обычной жизнью. Он был компанейским парнем, который легкой сходился с людьми, и многие считали его положительным во всех отношениях молодым человеком. Окружающие даже не догадывались, как сильно заблуждаются. Жизнь парня меняется после встречи с очаровательной девушкой Пери, сотрудницей банка. Она не отвечает Тамеру взаимностью, и герой становится буквально одержим ею. Он похищает рыжеволосую красавицу и запирает ее в подвале. Пери приходит в себя в подвале, она связана. Девушка в ужасе и просит Тамера немедленно отпустить ее.

Series rating

4.2
Rate 11 votes
"Çöp Adam" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 December 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 January 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 January 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 January 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 January 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 February 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 February 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 March 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 March 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 March 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 March 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 April 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
19 April 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
26 April 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
3 May 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
10 May 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
17 May 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
24 May 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
31 May 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
7 June 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
14 June 2023
TV series release schedule
