В 1-м сезоне сериала «Крупье» до определенного момента Тамер жил обычной жизнью. Он был компанейским парнем, который легкой сходился с людьми, и многие считали его положительным во всех отношениях молодым человеком. Окружающие даже не догадывались, как сильно заблуждаются. Жизнь парня меняется после встречи с очаровательной девушкой Пери, сотрудницей банка. Она не отвечает Тамеру взаимностью, и герой становится буквально одержим ею. Он похищает рыжеволосую красавицу и запирает ее в подвале. Пери приходит в себя в подвале, она связана. Девушка в ужасе и просит Тамера немедленно отпустить ее.