Car Masters: Rust to Riches (2018), season 5

Season premiere 13 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes

8.3 IMDb
Upping the Ante
Season 5 Episode 1
13 December 2023
Hit the Gas
Season 5 Episode 2
13 December 2023
Captain Man-Cave
Season 5 Episode 3
13 December 2023
Franken-Tank
Season 5 Episode 4
13 December 2023
Upgrade and Paid?
Season 5 Episode 5
13 December 2023
Abandon Ship
Season 5 Episode 6
13 December 2023
Divine Design
Season 5 Episode 7
13 December 2023
Going For Broke
Season 5 Episode 8
13 December 2023
