Car Masters: Rust to Riches (2018), season 3

Car Masters: Rust to Riches 12+
Original title Season 3
Season premiere 4 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes

TV Show rating

8.2
Rate 11 votes
Taking the High-End Road
Season 3 Episode 1
4 August 2021
The Italian Job
Season 3 Episode 2
4 August 2021
Ride from the Ashes
Season 3 Episode 3
4 August 2021
Wheels on the Bus
Season 3 Episode 4
4 August 2021
Hot Tub Time Machine
Season 3 Episode 5
4 August 2021
Lowrider Long Shot
Season 3 Episode 6
4 August 2021
Proof of Concept
Season 3 Episode 7
4 August 2021
Going, Going... Gone?
Season 3 Episode 8
4 August 2021
