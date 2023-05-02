Menu
Russian
Season premiere 2 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 47 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тайна портного» красавица Эсфет готовится к свадьбе с богатым и уважаемым человеком, одним из самых видных бизнесменов Стамбула. Но беда состоит в том, что сама девушка не любит своего жениха: согласиться на этот брак ее силой заставляет строгий отец. Семья заказывает свадебное платье у лучшего частного портного во всем городе – молодого талантливого Пейами Докумачи. Он оказывается университетским другом жениха, поэтому с радостью соглашается создать самое прекрасное и незабываемое платье. Но первая же встреча Эсфет и Пейами переворачивает жизни обоих. Они понимают, что эта свадьба не может состояться.

Episode 1
Season 1 Episode 1
2 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 May 2023
