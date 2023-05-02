В 1-м сезоне сериала «Тайна портного» красавица Эсфет готовится к свадьбе с богатым и уважаемым человеком, одним из самых видных бизнесменов Стамбула. Но беда состоит в том, что сама девушка не любит своего жениха: согласиться на этот брак ее силой заставляет строгий отец. Семья заказывает свадебное платье у лучшего частного портного во всем городе – молодого талантливого Пейами Докумачи. Он оказывается университетским другом жениха, поэтому с радостью соглашается создать самое прекрасное и незабываемое платье. Но первая же встреча Эсфет и Пейами переворачивает жизни обоих. Они понимают, что эта свадьба не может состояться.