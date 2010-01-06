Menu
Chuno season 1 watch online

Chuno season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chuno Seasons Season 1

Chuno 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 24
Runtime 28 hours 0 minute
"Chuno" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Охотники на рабов» рабы хотят восстать против своих хозяев и присоединиться к оппозиционным силам, которые обещают им достойное существование и одинаковые возможности. Один из самых отчаянных рабов, который служил дворянской семье, решает поджечь дом хозяина и сбежать. Он берет с собой свою младшую сестру, в которую молодой дворянин Ли Дэ-гиль влюблен. В пожаре не удается выжить никому, кроме Дэ-гиля. Тот одержим жаждой отомстить. После продолжительных скитаний молодой человек превращается в мужественного и опасного охотника на беглых рабов. В скором времени слава о нем распространяется по всей стране.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
"Chuno" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 January 2010
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 January 2010
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 January 2010
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 January 2010
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 January 2010
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 January 2010
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 January 2010
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 January 2010
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 February 2010
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 February 2010
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 February 2010
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 February 2010
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 February 2010
Episode 14
Season 1 Episode 14
18 February 2010
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 February 2010
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 February 2010
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 March 2010
Episode 18
Season 1 Episode 18
4 March 2010
Episode 19
Season 1 Episode 19
10 March 2010
Episode 20
Season 1 Episode 20
11 March 2010
Episode 21
Season 1 Episode 21
17 March 2010
Episode 22
Season 1 Episode 22
18 March 2010
Episode 23
Season 1 Episode 23
24 March 2010
Episode 24
Season 1 Episode 24
25 March 2010
TV series release schedule
