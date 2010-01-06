В 1-м сезоне сериала «Охотники на рабов» рабы хотят восстать против своих хозяев и присоединиться к оппозиционным силам, которые обещают им достойное существование и одинаковые возможности. Один из самых отчаянных рабов, который служил дворянской семье, решает поджечь дом хозяина и сбежать. Он берет с собой свою младшую сестру, в которую молодой дворянин Ли Дэ-гиль влюблен. В пожаре не удается выжить никому, кроме Дэ-гиля. Тот одержим жаждой отомстить. После продолжительных скитаний молодой человек превращается в мужественного и опасного охотника на беглых рабов. В скором времени слава о нем распространяется по всей стране.