Golden Boy season 2 watch online

Golden Boy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Golden Boy Seasons Season 2

Yalı Çapkını 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 37
Runtime 92 hours 30 minutes
"Golden Boy" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Зимородок» смерть Фуата глубоко затрагивает всю семью, особенно Ферита. Парню приходится переосмыслить свое отношение к жизни и к окружающим людям. Гюльгюн не может побороть свой гнев по отношению к Орхану. Зеррин и Пелин продолжают сеять смуту. Несмотря на их козни, Сейран проводит ночь с Феритом, на наутро просит отвезти ее обратно к Казиму. Тот претворяет в жизнь свой план женитьбы на Суне. Его решение относительно судьбы Сейран удивляет всех – в первую очередь саму девушку. Ферит чувствует себя очень одиноким после всего случившегося и предлагает Сейран снова сбежать вместе.

Series rating

7.1
Rate 27 votes
"Golden Boy" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
37. Bölüm
Season 2 Episode 1
15 September 2023
38. Bölüm
Season 2 Episode 2
22 September 2023
39. Bölüm
Season 2 Episode 3
29 September 2023
40. Bölüm
Season 2 Episode 4
6 October 2023
41. Bölüm
Season 2 Episode 5
13 October 2023
42. Bölüm
Season 2 Episode 6
26 October 2023
43. Bölüm
Season 2 Episode 7
27 October 2023
44. Bölüm
Season 2 Episode 8
3 November 2023
45. Bölüm
Season 2 Episode 9
10 November 2023
46. Bölüm
Season 2 Episode 10
17 November 2023
41. Bölüm
Season 2 Episode 11
24 November 2023
48. Bölüm
Season 2 Episode 12
1 December 2023
49. Bölüm
Season 2 Episode 13
8 December 2023
50. Bölüm
Season 2 Episode 14
15 December 2023
51. Bölüm
Season 2 Episode 15
22 December 2023
52. Bölüm
Season 2 Episode 16
29 December 2023
53. Bölüm
Season 2 Episode 17
12 January 2024
54. Bölüm
Season 2 Episode 18
19 January 2024
55. Bölüm
Season 2 Episode 19
26 January 2024
56. Bölüm
Season 2 Episode 20
2 February 2024
57. Bölüm
Season 2 Episode 21
9 February 2024
58. Bölüm
Season 2 Episode 22
16 February 2024
59. Bölüm
Season 2 Episode 23
23 February 2024
60. Bölüm
Season 2 Episode 24
1 March 2024
61. Bölüm
Season 2 Episode 25
8 March 2024
62. Bölüm
Season 2 Episode 26
15 March 2024
63. Bölüm
Season 2 Episode 27
22 March 2024
64. Bölüm
Season 2 Episode 28
29 March 2024
65. Bölüm
Season 2 Episode 29
5 April 2024
66. Bölüm
Season 2 Episode 30
19 April 2024
67. Bölüm
Season 2 Episode 31
26 April 2024
68. Bölüm
Season 2 Episode 32
3 May 2024
69. Bölüm
Season 2 Episode 33
10 May 2024
70. Bölüm
Season 2 Episode 34
17 May 2024
71. Bölüm
Season 2 Episode 35
24 May 2024
72. Bölüm
Season 2 Episode 36
31 May 2024
73. Bölüm
Season 2 Episode 37
7 June 2024
TV series release schedule
