Во 2-м сезоне сериала «Зимородок» смерть Фуата глубоко затрагивает всю семью, особенно Ферита. Парню приходится переосмыслить свое отношение к жизни и к окружающим людям. Гюльгюн не может побороть свой гнев по отношению к Орхану. Зеррин и Пелин продолжают сеять смуту. Несмотря на их козни, Сейран проводит ночь с Феритом, на наутро просит отвезти ее обратно к Казиму. Тот претворяет в жизнь свой план женитьбы на Суне. Его решение относительно судьбы Сейран удивляет всех – в первую очередь саму девушку. Ферит чувствует себя очень одиноким после всего случившегося и предлагает Сейран снова сбежать вместе.