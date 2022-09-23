В 1-м сезоне сериала «Зимородок» главным действующим лицом является Ферит – истинный баловень судьбы. Его дедушка Халис Ага – богатый и влиятельный человек, поэтому парень привык сорить деньгами. Жизнь Ферита состоит из тусовок и череды непродолжительных любовных увлечений. Парень игнорирует нотации, которые неустанно читают ему дедушка и отец. Он проводит время в сомнительных компаниях и не собирается меняться. Халис Ага решает женить вероломного наследника. В качестве невесты родственник выбрали Фериту скромную девушку из Антепа, с его родины. Сейран прекрасно подходит на роль супруги. Правда, ей эта идея совсем не нравится...