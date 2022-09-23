Menu
Golden Boy season 1 watch online

Golden Boy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Golden Boy Seasons Season 1

Yalı Çapkını 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 36
Runtime 90 hours 0 minute
"Golden Boy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зимородок» главным действующим лицом является Ферит – истинный баловень судьбы. Его дедушка Халис Ага – богатый и влиятельный человек, поэтому парень привык сорить деньгами. Жизнь Ферита состоит из тусовок и череды непродолжительных любовных увлечений. Парень игнорирует нотации, которые неустанно читают ему дедушка и отец. Он проводит время в сомнительных компаниях и не собирается меняться. Халис Ага решает женить вероломного наследника. В качестве невесты родственник выбрали Фериту скромную девушку из Антепа, с его родины. Сейран прекрасно подходит на роль супруги. Правда, ей эта идея совсем не нравится...

Series rating

7.1
Rate 27 votes
"Golden Boy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
23 September 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
30 September 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
7 October 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
14 October 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
21 October 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
28 October 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
4 November 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
11 November 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
18 November 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
25 November 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
2 December 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
9 December 2022
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
16 December 2022
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
23 December 2022
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
30 December 2022
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
6 January 2023
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
13 January 2023
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
20 January 2023
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
27 January 2023
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
3 February 2023
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
24 February 2023
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
3 March 2023
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
10 March 2023
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
17 March 2023
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
24 March 2023
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
31 March 2023
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
7 April 2023
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
14 April 2023
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
21 April 2023
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
28 April 2023
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
5 May 2023
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
16 May 2023
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
19 May 2023
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
26 May 2023
35. Bölüm
Season 1 Episode 35
2 June 2023
36. Bölüm (season finale)
Season 1 Episode 36
9 June 2023
TV series release schedule
