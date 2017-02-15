Menu
Top 10 Secrets and Mysteries season 1 watch online

Top 10 Secrets and Mysteries season 1 poster
Top 10 Secrets and Mysteries 16+
Season premiere 15 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Top 10 Secrets and Mysteries" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» вместе с создателями проекта зрители погрузятся в мир неразгаданных секретов, таинственных явлений и необъяснимых обстоятельств. Зрителей ожидают истории о возникновении НЛО, исчезновении кораблей и самолетов, расшифровка древних текстов, содержащих сведения о встречах с инопланетянами, и знакомства с древними артефактами, такими как антикиферский механизм и железный столб. Неоднократно современники пытались приоткрыть завесу тайны, а также отыскать ответы на эти и многие другие вопросы. Попробуют это сделать и авторы данного шоу.

"Top 10 Secrets and Mysteries" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Extra Terrestrial
Season 1 Episode 1
15 February 2017
Mysterious Creatures and Beings
Season 1 Episode 2
15 February 2017
Sacred Places and Buildings
Season 1 Episode 3
15 February 2017
Supernatural Abilities
Season 1 Episode 4
15 February 2017
Unexplained Messages
Season 1 Episode 5
15 February 2017
Paranormal Activities
Season 1 Episode 6
15 February 2017
Ancient Megastructures
Season 1 Episode 7
15 February 2017
Places with Healing Power
Season 1 Episode 8
15 February 2017
Mysteries of Sacred Texts
Season 1 Episode 9
15 February 2017
Mysteries of Ancient Cultures
Season 1 Episode 10
15 February 2017
Relics of the Saints
Season 1 Episode 11
15 February 2017
Secret Cults and Orders
Season 1 Episode 12
15 February 2017
Science and Mysteries for 21st Century
Season 1 Episode 13
15 February 2017
