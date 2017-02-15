В 1-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» вместе с создателями проекта зрители погрузятся в мир неразгаданных секретов, таинственных явлений и необъяснимых обстоятельств. Зрителей ожидают истории о возникновении НЛО, исчезновении кораблей и самолетов, расшифровка древних текстов, содержащих сведения о встречах с инопланетянами, и знакомства с древними артефактами, такими как антикиферский механизм и железный столб. Неоднократно современники пытались приоткрыть завесу тайны, а также отыскать ответы на эти и многие другие вопросы. Попробуют это сделать и авторы данного шоу.