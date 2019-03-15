Menu
Top 10 Secrets and Mysteries season 2 watch online

Top 10 Secrets and Mysteries season 2 poster
Top 10 Secrets and Mysteries

Top 10 Secrets and Mysteries 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Top 10 Secrets and Mysteries" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» создатели проекта исследуют легендарных исторических героев без личности, в том числе Д.Б. Купера, Женщину Исдал, Джека-потрошителя и Агента 355. Также авторы представляют вниманию зрителей десять священных мест в мире, созданных природой. В этот список входят загадочный Улуру в Австралии, Врата в мифическую страну в Гималаях, место встречи с Богом в Египте, храм в пещере, священные рощи Загори, священная земля сиу и земля короля легенды об Артуре. В следующем эпизоде зрителям представят десять самых загадочных произведений искусства, включая «Девушку с жемчужной сережкой», «Мону Лизу» и другие.

Series rating

4.9
Rate 12 votes
"Top 10 Secrets and Mysteries" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
People Without Identity
Season 2 Episode 1
15 March 2019
Nature's Magic
Season 2 Episode 2
15 March 2019
History's Mysterious Works of Art
Season 2 Episode 3
15 March 2019
Secrets and Magic of Alternative Medicine
Season 2 Episode 4
15 March 2019
Unsolved Disappearances
Season 2 Episode 5
15 March 2019
Mysteries of World War II
Season 2 Episode 6
15 March 2019
The Mystery and Cults of Mummies
Season 2 Episode 7
15 March 2019
Big City Mysteries
Season 2 Episode 8
15 March 2019
Medical Mysteries
Season 2 Episode 9
15 March 2019
Top Secret Military Intelligence...
Season 2 Episode 10
15 March 2019
History's Suppressed Inventions
Season 2 Episode 11
15 March 2019
Human Sacrifices
Season 2 Episode 12
15 March 2019
Forbidden Knowledge
Season 2 Episode 13
15 March 2019
TV series release schedule
