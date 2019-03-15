Во 2-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» создатели проекта исследуют легендарных исторических героев без личности, в том числе Д.Б. Купера, Женщину Исдал, Джека-потрошителя и Агента 355. Также авторы представляют вниманию зрителей десять священных мест в мире, созданных природой. В этот список входят загадочный Улуру в Австралии, Врата в мифическую страну в Гималаях, место встречи с Богом в Египте, храм в пещере, священные рощи Загори, священная земля сиу и земля короля легенды об Артуре. В следующем эпизоде зрителям представят десять самых загадочных произведений искусства, включая «Девушку с жемчужной сережкой», «Мону Лизу» и другие.