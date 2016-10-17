Menu
Russian
Mosgaz. Shakal season 1 watch online

Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Шакал» события происходят в 70-е годы прошлого века в столице. Москва находится под гнетом особо крупной и опасной преступной группировки. Здесь действует не маньяк и не сумасшедший, а некто очень хитрый, умный и расчетливый. Главарь банды заинтересован исключительно в деньгах: он тщательно планирует налеты и отправляет своих людей «на охоту» в богатые дома, музеи, банки и другие госучреждения. Но самое страшное заключается в том, что бандиты убивают каждого, кто оказывается у них на пути или случайно становится свидетелем. Свести концы с концами тут могут только майор Черкасов и его команда.

7.3
Rate 12 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 October 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 October 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 October 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 October 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 October 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 October 2016
