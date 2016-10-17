В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Шакал» события происходят в 70-е годы прошлого века в столице. Москва находится под гнетом особо крупной и опасной преступной группировки. Здесь действует не маньяк и не сумасшедший, а некто очень хитрый, умный и расчетливый. Главарь банды заинтересован исключительно в деньгах: он тщательно планирует налеты и отправляет своих людей «на охоту» в богатые дома, музеи, банки и другие госучреждения. Но самое страшное заключается в том, что бандиты убивают каждого, кто оказывается у них на пути или случайно становится свидетелем. Свести концы с концами тут могут только майор Черкасов и его команда.