Aleksandr Vladimirovitsj Doronin
Date of Birth
25 March 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Prostoy karandash 6.3
Prostoy karandash (2019)
Vy menya videli? 4.6
Vy menya videli? (2024)
Sem minus odin 0.0
Sem minus odin (2023)

Filmography

10 dnej do vesny
10 dnej do vesny
Detective, Drama 2024, Russia
Vy menya videli? 4.6
Vy menya videli?
Drama, Romantic 2024, Russia
Sem minus odin
Sem minus odin
Detective 2023, Russia
Pervokursnicy
Pervokursnicy
Comedy 2023, Russia
Leopoldstadt
Leopoldstadt
Theatrical 2023, Russia
Topi
Topi
Drama, Sci-Fi, Thriller 2021, Russia
Prostoy karandash 6.3
Prostoy karandash
Drama 2019, Russia
Odessa-mama
Odessa-mama
Drama, Action, Adventure 2012, Ukraine
Berlin'23
Detective , Russia
