В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 10: Расплата» сотрудники ФСБ и представители налоговой службы объединились для выполнения общей задачи. В ближайшее время им предстоит изъять у нескольких состоятельных и влиятельных лиц все накопленное имущество. Журавский просит своего ассистента предоставить ему перечень компаний, к которым имеет непосредственное отношение Нефедов. У Журавского готово для него предложение, на которое Нефедов не сможет ответить отказом. Тем временем из отпуска срочно выходит подполковник Кудасов. Становится известно о насильственной смерти начальника пароходства.