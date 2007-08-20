Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 10: Rasplata 2007, season 1

Banditskiy Peterburg 10: Rasplata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 10: Rasplata Seasons Season 1

Бандитский Петербург 10: Расплата 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 August 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 36 minutes
"Banditskiy Peterburg 10: Rasplata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 10: Расплата» сотрудники ФСБ и представители налоговой службы объединились для выполнения общей задачи. В ближайшее время им предстоит изъять у нескольких состоятельных и влиятельных лиц все накопленное имущество. Журавский просит своего ассистента предоставить ему перечень компаний, к которым имеет непосредственное отношение Нефедов. У Журавского готово для него предложение, на которое Нефедов не сможет ответить отказом. Тем временем из отпуска срочно выходит подполковник Кудасов. Становится известно о насильственной смерти начальника пароходства.

Series rating

5.4
Rate 11 votes
"Banditskiy Peterburg 10: Rasplata" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
20 August 2007
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
20 August 2007
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
21 August 2007
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
21 August 2007
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
22 August 2007
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
22 August 2007
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
23 August 2007
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
23 August 2007
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
24 August 2007
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
24 August 2007
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
25 August 2007
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
25 August 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more