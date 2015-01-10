Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mosgaz. Palach season 1 watch online

Mosgaz. Palach season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mosgaz. Palach Seasons Season 1

Мосгаз. Палач 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Mosgaz. Palach" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Палач» с окончания Великой Отечественной войны минует 20 лет, но правительство продолжает искать и наказывать государственных изменщиков, которые совершали военные преступления и сотрудничали с фашистами. Многих из них не так-то просто вычислить, ведь они вели двойную жизнь: днем были обычными советскими людьми со своими семьями и работами, а ночью сливали информацию врагам или, что еще страшнее, мучили и убивали собственных соотечественников. Именно на такую женщину, расстрелявшую полторы тысячи невинных жертв в концлагерях, начинают охоту майор Черкасов и его команда.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"Mosgaz. Palach" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 January 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 January 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 January 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 January 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 January 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 January 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 January 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 January 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 January 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 January 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more