В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Палач» с окончания Великой Отечественной войны минует 20 лет, но правительство продолжает искать и наказывать государственных изменщиков, которые совершали военные преступления и сотрудничали с фашистами. Многих из них не так-то просто вычислить, ведь они вели двойную жизнь: днем были обычными советскими людьми со своими семьями и работами, а ночью сливали информацию врагам или, что еще страшнее, мучили и убивали собственных соотечественников. Именно на такую женщину, расстрелявшую полторы тысячи невинных жертв в концлагерях, начинают охоту майор Черкасов и его команда.