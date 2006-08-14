В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 9: Голландский пассаж» в Северной столице давно не слышали о криминальных происшествиях. По рекомендации приятеля и по совместительству коллеги репортер Никифоров заявляется к Кудасову с необычной просьбой. Журналист хочет принять участие в аресте преступников, если такая операция случится в ближайшем будущем. Профессиональная интуиция и на сей раз не подвела сотрудника агентства криминальных новостей. Сохатый, не желающий открыто ввязываться в конфликт с магнатом Нефедовым, тайком переманивает его людей на свою сторону. С их помощью он может обеспечить контроль над большей частью порта.