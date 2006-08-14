Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 9: Gollandskiy passazh season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 9: Gollandskiy passazh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 9: Gollandskiy passazh Seasons Season 1

Бандитский Петербург 9: Голландский пассаж 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 August 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 36 minutes
"Banditskiy Peterburg 9: Gollandskiy passazh" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 9: Голландский пассаж» в Северной столице давно не слышали о криминальных происшествиях. По рекомендации приятеля и по совместительству коллеги репортер Никифоров заявляется к Кудасову с необычной просьбой. Журналист хочет принять участие в аресте преступников, если такая операция случится в ближайшем будущем. Профессиональная интуиция и на сей раз не подвела сотрудника агентства криминальных новостей. Сохатый, не желающий открыто ввязываться в конфликт с магнатом Нефедовым, тайком переманивает его людей на свою сторону. С их помощью он может обеспечить контроль над большей частью порта.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
"Banditskiy Peterburg 9: Gollandskiy passazh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
14 August 2006
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
14 August 2006
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
15 August 2006
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
15 August 2006
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
16 August 2006
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
16 August 2006
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
17 August 2006
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
17 August 2006
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
18 August 2006
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
18 August 2006
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
19 August 2006
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
19 August 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more