The Only Girl You Haven't Seen 2022, season 2

Title Сезон 2
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 3 hours 36 minutes
"The Only Girl You Haven't Seen" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» продолжается история об А Ци, которую убил ее возлюбленный. А Ци хотела быть преданной женой, но злой рок вмешался в ее планы и распорядился жизнью молодой женщины совершенно иначе. Ей предстояло стать супругой пятого принца, который прослыл глупым и чахлым. Главная героиня после смерти перевоплотилась в дочь генерала, чтобы выяснить: за личиной ее милого и глуповатого супруга скрывалась абсолютно другая личность. Ему удалось искусно скрыть чудовищное преступление. Однако А Ци выжила для того, чтобы распутать клубок лжи и обрести истинное женское счастье.

"The Only Girl You Haven't Seen" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
28 April 2022
Episode 2
28 April 2022
Episode 3
28 April 2022
Episode 4
28 April 2022
Episode 5
29 April 2022
Episode 6
29 April 2022
Episode 7
30 April 2022
Episode 8
30 April 2022
Episode 9
1 May 2022
Episode 10
1 May 2022
Episode 11
2 May 2022
Episode 12
2 May 2022
Episode 13
3 May 2022
Episode 14
3 May 2022
Episode 15
4 May 2022
Episode 16
4 May 2022
Episode 17
5 May 2022
Episode 18
5 May 2022
TV series release schedule
