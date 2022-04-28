Во 2-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» продолжается история об А Ци, которую убил ее возлюбленный. А Ци хотела быть преданной женой, но злой рок вмешался в ее планы и распорядился жизнью молодой женщины совершенно иначе. Ей предстояло стать супругой пятого принца, который прослыл глупым и чахлым. Главная героиня после смерти перевоплотилась в дочь генерала, чтобы выяснить: за личиной ее милого и глуповатого супруга скрывалась абсолютно другая личность. Ему удалось искусно скрыть чудовищное преступление. Однако А Ци выжила для того, чтобы распутать клубок лжи и обрести истинное женское счастье.