The Only Girl You Haven't Seen 2022 season 1

The Only Girl You Haven't Seen 16+
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 3 hours 36 minutes
"The Only Girl You Haven't Seen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» А Ци родилась в семье премьер-министра страны Янь. Девушку убили и выбросили в водоем, однако она смогла воскреснуть и невероятным образом обрести вторую жизнь в образе Ленг Ли, дочери генерала Лэн Шао из Яньго. До своей фактической смерти главная героиня была замужем за глупеньким и самодовольным принцем. Она даже предположить не могла, что за этой незатейливой маской скрывается совсем другая личность. В новом теле А Ци предстоит столкнуться со множеством коварных интриг. Однако истинная любовь переживала еще и не такие испытания...

"The Only Girl You Haven't Seen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
26 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
27 April 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
28 April 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
28 April 2022
