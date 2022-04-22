В 1-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» А Ци родилась в семье премьер-министра страны Янь. Девушку убили и выбросили в водоем, однако она смогла воскреснуть и невероятным образом обрести вторую жизнь в образе Ленг Ли, дочери генерала Лэн Шао из Яньго. До своей фактической смерти главная героиня была замужем за глупеньким и самодовольным принцем. Она даже предположить не могла, что за этой незатейливой маской скрывается совсем другая личность. В новом теле А Ци предстоит столкнуться со множеством коварных интриг. Однако истинная любовь переживала еще и не такие испытания...