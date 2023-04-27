Menu
El hijo zurdo 2023, season 1

El hijo zurdo season 1 poster
El hijo zurdo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"El hijo zurdo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ребенок-левша» в центре сюжета оказывается богатая и счастливая, на первый взгляд, семья. Лола – состоявшаяся женщина, мать семейства, воспитывающая двоих любящих детей. Ее младший сын Лоренцо с ранних лет проявляет необычные для своего возраста таланты. При этом он замкнут в себе и требует особого внимания родителей. До какого-то момента Лола считает, что хорошо справляется с воспитанием необычного ребенка, пока Лоренцо не становится подростком. Дух бунтарства в совокупности с его природными задатками приводит мальчика в радикальную политическую группировку, откуда его нужно срочно спасать.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 April 2023
TV series release schedule
