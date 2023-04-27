В 1 сезоне сериала «Ребенок-левша» в центре сюжета оказывается богатая и счастливая, на первый взгляд, семья. Лола – состоявшаяся женщина, мать семейства, воспитывающая двоих любящих детей. Ее младший сын Лоренцо с ранних лет проявляет необычные для своего возраста таланты. При этом он замкнут в себе и требует особого внимания родителей. До какого-то момента Лола считает, что хорошо справляется с воспитанием необычного ребенка, пока Лоренцо не становится подростком. Дух бунтарства в совокупности с его природными задатками приводит мальчика в радикальную политическую группировку, откуда его нужно срочно спасать.