Otchayannaya nevesta season 1 watch online

Отчаянная невеста 18+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
"Otchayannaya nevesta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Отчаянная невеста» у 33-летней Алисы нет ни семьи, ни мужа, ни стабильного финансового положения. Недавно она рассталась с женатым любовником, когда выяснилось, что его супруга ждет третьего ребенка. Мать Алисы уверена, что той пора отыскать мужа и срочно беременеть, в противном случае ей придется рожать от своего приятеля Паши. Павел – сын маминой подруги, остроумный и талантливый, но ему тоже не везет в личной жизни. Вместо свиданий с девушками он предпочитает смотреть фильмы для взрослых. Алиса, которая учится на режиссерских курсах, решает не только активно заняться поисками мужа, но и снять этот процесс на камеру.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"Otchayannaya nevesta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 May 2023
