В 1-м сезоне сериала «Отчаянная невеста» у 33-летней Алисы нет ни семьи, ни мужа, ни стабильного финансового положения. Недавно она рассталась с женатым любовником, когда выяснилось, что его супруга ждет третьего ребенка. Мать Алисы уверена, что той пора отыскать мужа и срочно беременеть, в противном случае ей придется рожать от своего приятеля Паши. Павел – сын маминой подруги, остроумный и талантливый, но ему тоже не везет в личной жизни. Вместо свиданий с девушками он предпочитает смотреть фильмы для взрослых. Алиса, которая учится на режиссерских курсах, решает не только активно заняться поисками мужа, но и снять этот процесс на камеру.