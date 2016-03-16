Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Orlova i Aleksandrov season 1 watch online

Orlova i Aleksandrov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Orlova i Aleksandrov Seasons Season 1

Орлова и Александров 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Orlova i Aleksandrov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Орлова и Александров» выдающийся советский режиссер Григорий Александров начинает сотрудничать с талантливой молодой актрисой Любовью Орловой. Вместе они создают множество незабываемых шедевров, которые впоследствии войдут в золотой фонд отечественного кино. Но, несмотря на внешнюю идиллию и плодовитость этого союза, за кулисами творцы переживают тяжелейшие времена. Художественные советы и цензоры вносят в каждый их фильм по несколько сотен правок, выбрасывая из лент и юмор, и «изюминку», и смысл. Личное покровительство Сталина, которое могло бы защитить пару, в итоге создает еще больше проблем.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
"Orlova i Aleksandrov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 March 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 March 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 March 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 March 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 March 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 March 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 March 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 March 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 March 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 March 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
24 March 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 March 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
25 March 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 March 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
26 March 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 March 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more