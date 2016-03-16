В 1 сезоне сериала «Орлова и Александров» выдающийся советский режиссер Григорий Александров начинает сотрудничать с талантливой молодой актрисой Любовью Орловой. Вместе они создают множество незабываемых шедевров, которые впоследствии войдут в золотой фонд отечественного кино. Но, несмотря на внешнюю идиллию и плодовитость этого союза, за кулисами творцы переживают тяжелейшие времена. Художественные советы и цензоры вносят в каждый их фильм по несколько сотен правок, выбрасывая из лент и юмор, и «изюминку», и смысл. Личное покровительство Сталина, которое могло бы защитить пару, в итоге создает еще больше проблем.