В 1-м сезоне сериала «Тихий Дон» события разворачиваются на донском хуторе Татарский станицы Вешенской. Многовековой казачий уклад здесь неожиданно претерпевает изменения, когда страна погружается в пучину революции. Исторические события отражаются и на судьбе юного казака Григория Мелехова. Парень влюбляется в замужнюю соседку Аксинью. Но женщина не может уйти от жестокого, избивающего ее мужа. Стараясь предостеречь сына от ошибки, Пантелей Прокофьевич Мелехов насильно женит его на богатой казачке Наталье Коршуновой. Гриша должен выбирать между любовью и долгом, а также между красными и белыми.