Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tihiy Don season 1 watch online

Tihiy Don season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tihiy Don Seasons Season 1

Тихий Дон 0+
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 1957
Production year 1957
Number of episodes 3
Runtime 5 hours 30 minutes
"Tihiy Don" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тихий Дон» события разворачиваются на донском хуторе Татарский станицы Вешенской. Многовековой казачий уклад здесь неожиданно претерпевает изменения, когда страна погружается в пучину революции. Исторические события отражаются и на судьбе юного казака Григория Мелехова. Парень влюбляется в замужнюю соседку Аксинью. Но женщина не может уйти от жестокого, избивающего ее мужа. Стараясь предостеречь сына от ошибки, Пантелей Прокофьевич Мелехов насильно женит его на богатой казачке Наталье Коршуновой. Гриша должен выбирать между любовью и долгом, а также между красными и белыми.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
"Tihiy Don" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Первая серия
Season 1 Episode 1
26 October 1957
Вторая серия
Season 1 Episode 2
26 October 1957
Третья серия
Season 1 Episode 3
30 April 1958
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more