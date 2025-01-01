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Тихий Дон 1957 - 1958, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тихий Дон
Киноафиша Сериалы Тихий Дон Сезоны Сезон 1

Тихий Дон 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 1957
Год выпуска 1957
Количество серий 3
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихий Дон»

В 1-м сезоне сериала «Тихий Дон» события разворачиваются на донском хуторе Татарский станицы Вешенской. Многовековой казачий уклад здесь неожиданно претерпевает изменения, когда страна погружается в пучину революции. Исторические события отражаются и на судьбе юного казака Григория Мелехова. Парень влюбляется в замужнюю соседку Аксинью. Но женщина не может уйти от жестокого, избивающего ее мужа. Стараясь предостеречь сына от ошибки, Пантелей Прокофьевич Мелехов насильно женит его на богатой казачке Наталье Коршуновой. Гриша должен выбирать между любовью и долгом, а также между красными и белыми.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тихий Дон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая серия
Сезон 1 Серия 1
26 октября 1957
Вторая серия
Сезон 1 Серия 2
26 октября 1957
Третья серия
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 1958
График выхода всех сериалов
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