Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei 2021 - 2023, season 2

Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei

Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» приключения типичного аутсайдера по имени Сейичи Хираги продолжаются. Он страдает лишним весом и готов убить за еду, поэтому не пользуется особой популярностью среди сверстников. Жизнь подростка меняется после того, как он попадает в параллельный фантастический мир. Там мальчик встречается с обезьяной, которая роняет плод, и школьник его вкушает. Этот плод наделяет его уникальными способностями. Мальчик противостоит животным в лесу, отбирая у хищников их навыки и силу. Сейичи становится все более могущественным. Теперь ему не составит труда отомстить своим обидчикам в школе.

5.8
Rate 13 votes
Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Welcome to Barbador Magic Academy!
Season 2 Episode 1
13 January 2023
Being a Teacher is Tough!
Season 2 Episode 2
20 January 2023
Seiichi vs. Class F
Season 2 Episode 3
27 January 2023
Reunited With Kannazuki Karen
Season 2 Episode 4
3 February 2023
Apostles Attack
Season 2 Episode 5
10 February 2023
Battle for Barbador Magic Academy
Season 2 Episode 6
17 February 2023
Seiichi Dies
Season 2 Episode 7
24 February 2023
The Four Leaders Closing In
Season 2 Episode 8
3 March 2023
Gempel the Doppelganger
Season 2 Episode 9
10 March 2023
Vitor the Resonance
Season 2 Episode 10
17 March 2023
Destra the Absolute Death
Season 2 Episode 11
24 March 2023
The True Fruit of Evolution
Season 2 Episode 12
31 March 2023
