Во 2 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» приключения типичного аутсайдера по имени Сейичи Хираги продолжаются. Он страдает лишним весом и готов убить за еду, поэтому не пользуется особой популярностью среди сверстников. Жизнь подростка меняется после того, как он попадает в параллельный фантастический мир. Там мальчик встречается с обезьяной, которая роняет плод, и школьник его вкушает. Этот плод наделяет его уникальными способностями. Мальчик противостоит животным в лесу, отбирая у хищников их навыки и силу. Сейичи становится все более могущественным. Теперь ему не составит труда отомстить своим обидчикам в школе.