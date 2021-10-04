В 1 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» толстый школьник попадает в фантастический мир и съедает плод, который оказывает существенное влияние на всю его дальнейшую жизнь. Теперь ему предстоит объединиться с женщиной-гориллой, чтобы выжить. История началась с того, что некто, окрестивший себя Богом, по радио приказал японским школьникам разбиться на команды и приготовиться к транспортировке в другой мир, где им нужно стать героями и справиться с Королем Демонов. Несмотря на шок, школьники подчинились. Не у дел остался только Сейичи Хираги, которого никто не захотел взять в свою команду.