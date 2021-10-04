Menu
Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei 2021, season 1

Season premiere 4 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» толстый школьник попадает в фантастический мир и съедает плод, который оказывает существенное влияние на всю его дальнейшую жизнь. Теперь ему предстоит объединиться с женщиной-гориллой, чтобы выжить. История началась с того, что некто, окрестивший себя Богом, по радио приказал японским школьникам разбиться на команды и приготовиться к транспортировке в другой мир, где им нужно стать героями и справиться с Королем Демонов. Несмотря на шок, школьники подчинились. Не у дел остался только Сейичи Хираги, которого никто не захотел взять в свою команду.

5.8
Rate 13 votes
Before I Knew It, I Was Living in Another World!
Season 1 Episode 1
4 October 2021
Final Evolution! Naked Beauty
Season 1 Episode 2
11 October 2021
Artoria, The Calamity
Season 1 Episode 3
18 October 2021
Black Dragon God's Dungeon
Season 1 Episode 4
25 October 2021
The Calamity Bride
Season 1 Episode 5
1 November 2021
Crying Out Love in the Center of Another World
Season 1 Episode 6
8 November 2021
Lulune Appears!
Season 1 Episode 7
15 November 2021
Beautiful Valkyrie
Season 1 Episode 8
22 November 2021
Black Cat Oliga
Season 1 Episode 9
29 November 2021
Creeping Kaiser Empire
Season 1 Episode 10
6 December 2021
Monsters VS Crazy Guild
Season 1 Episode 11
13 December 2021
Before I Knew It, It's the Final Episode!?
Season 1 Episode 12
20 December 2021
