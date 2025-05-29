Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Criminal Minds
Articles
Статьи о сериале «Criminal Minds»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Criminal Minds»
All info
Скучаете по «Мыслить как преступник»? Вот 3 сериала с рейтингами выше 8.1 — ударят по нервам не хуже
В них тоже копаются в голове у маньяков.
Write review
29 May 2025 09:54
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree