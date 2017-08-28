В 1 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» режиссеры и актеры культовой саги поделилась секретами создания шестого сезона легендарного многосерийного проекта, который появился на экранах 24 апреля 2016 года. Эта часть фантастического сериала состоит из десяти серий и является первым сезоном, который снят на основе черновых записей Джорджа Р.Р. Мартина, опережающих цикл «Песнь Льда и Огня». Представители съемочной команды сообщили о том, как искали локации для съемок по всему миру, описали детали создания грима и нарядов для актеров, а также раскрыли секреты производства самых опасных эпизодов проекта.