Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Game Revealed season 1 watch online

The Game Revealed season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Game Revealed Seasons Season 1

The Game Revealed 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 7
Runtime 1 hour 45 minutes
"The Game Revealed" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» режиссеры и актеры культовой саги поделилась секретами создания шестого сезона легендарного многосерийного проекта, который появился на экранах 24 апреля 2016 года. Эта часть фантастического сериала состоит из десяти серий и является первым сезоном, который снят на основе черновых записей Джорджа Р.Р. Мартина, опережающих цикл «Песнь Льда и Огня». Представители съемочной команды сообщили о том, как искали локации для съемок по всему миру, описали детали создания грима и нарядов для актеров, а также раскрыли секреты производства самых опасных эпизодов проекта.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"The Game Revealed" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Game Revealed: Season 7 Episode 1
Season 1 Episode 1
28 August 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 2
Season 1 Episode 2
4 September 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 3
Season 1 Episode 3
11 September 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 4
Season 1 Episode 4
18 September 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 5
Season 1 Episode 5
25 September 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 6
Season 1 Episode 6
2 October 2017
Game Revealed: Season 7 Episode 7
Season 1 Episode 7
9 October 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more