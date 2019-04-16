Во 2 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» поклонники культовой фантастической саги увидят закулисье седьмого сезона. Последний эпизод этой части собрал у экранов 16 000 000 зрителей единовременно. Команда многосерийного проекта, постановщик, операторы и актеры рассказали и продемонстрировали, как снималась сцена казни в Черном замке, а также как Дейнерис выходила из огня. Выяснилось, что сцену поединка из эпизода «За стеной» снимали 18 дней, эпизод возвращения Дейнерис Бурерожденной снимался в двух странах — Испании и Северной Ирландии, а актриса, воплотившая образ Оленны Тирелл, во время съемок выпила 12 полных бокалов вина.