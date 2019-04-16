Menu
The Game Revealed season 2 watch online

The Game Revealed season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 15 minutes
"The Game Revealed" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» поклонники культовой фантастической саги увидят закулисье седьмого сезона. Последний эпизод этой части собрал у экранов 16 000 000 зрителей единовременно. Команда многосерийного проекта, постановщик, операторы и актеры рассказали и продемонстрировали, как снималась сцена казни в Черном замке, а также как Дейнерис выходила из огня. Выяснилось, что сцену поединка из эпизода «За стеной» снимали 18 дней, эпизод возвращения Дейнерис Бурерожденной снимался в двух странах — Испании и Северной Ирландии, а актриса, воплотившая образ Оленны Тирелл, во время съемок выпила 12 полных бокалов вина.

"The Game Revealed" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Game Revealed: Season 8 Episode 1
Season 2 Episode 1
16 April 2019
Game Revealed: Season 8 Episode 2
Season 2 Episode 2
22 April 2019
Game Revealed: Season 8 Episode 3
Season 2 Episode 3
29 April 2019
Game Revealed: Season 8 Episode 4
Season 2 Episode 4
6 May 2019
Game Revealed: Season 8 Episode 5
Season 2 Episode 5
13 May 2019
