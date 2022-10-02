В 1 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» в крупнейшую в космосе технологическую школу Астикассии переводится 21-летняя студентка Сулетта Меркьюри с Меркурия. Она мало что знает о своем прошлом, кроме того, что ее мать была ученой и рьяно настаивала на том, чтобы она пошла по ее стопам. Тем временем правительство разыскивает пропавшую много лет назад Эльнору Самайю и ее маленькую дочь. Женщина и девочка стали единственными последователями института Ванадиса, выжившими после его уничтожения. А значит, только они знают правду о закрытой правительственной программе «Гандам».