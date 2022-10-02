Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury 2022 - 2023 season 1

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Seasons Season 1

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» в крупнейшую в космосе технологическую школу Астикассии переводится 21-летняя студентка Сулетта Меркьюри с Меркурия. Она мало что знает о своем прошлом, кроме того, что ее мать была ученой и рьяно настаивала на том, чтобы она пошла по ее стопам. Тем временем правительство разыскивает пропавшую много лет назад Эльнору Самайю и ее маленькую дочь. Женщина и девочка стали единственными последователями института Ванадиса, выжившими после его уничтожения. А значит, только они знают правду о закрытой правительственной программе «Гандам».

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Witch and the Bride
Season 1 Episode 1
2 October 2022
The Cursed Mobile Suit
Season 1 Episode 2
9 October 2022
Guel's Pride
Season 1 Episode 3
16 October 2022
Unseen Trap
Season 1 Episode 4
23 October 2022
Reflection in an Icy Eye
Season 1 Episode 5
30 October 2022
A Gloomy Song
Season 1 Episode 6
6 November 2022
Shall We Gundam?
Season 1 Episode 7
20 November 2022
Their Choice
Season 1 Episode 8
27 November 2022
If I Could Take One More Step Toward You
Season 1 Episode 9
4 December 2022
Circling Thoughts
Season 1 Episode 10
11 December 2022
The Witches from Earth
Season 1 Episode 11
25 December 2022
Keep Marching On Instead of Running Off
Season 1 Episode 12
8 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more