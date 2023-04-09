Menu
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury 2022 - 2023, season 2

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Seasons Season 2

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» Сулетта встречает девушку, сбежавшую из технологического института, по имени Миорин Рембран. По настоянию своего деспотичного отца Деллинга ей приходилось быть призом для парней, соревнующихся в «Гандам». Не желая становиться чьей-то трофейной невестой, она ушла из дома и поступила в школу Астикассии, чтобы идти собственным путем. Она становится серьезной конкуренткой для Сулетты в ее стремлении стать настоящим пилотом. Тем временем в академию доставляют новую разработку – мобильный костюм Gundam Aerial, созданный по легендарной технологии GUND.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Envoys from the Earth
Season 2 Episode 1
9 April 2023
What They Wish For
Season 2 Episode 2
16 April 2023
Father and Child
Season 2 Episode 3
23 April 2023
Cycle of Sin
Season 2 Episode 4
30 April 2023
Precious Things
Season 2 Episode 5
7 May 2023
Our Empty Selves
Season 2 Episode 6
21 May 2023
Not the Best Way
Season 2 Episode 7
28 May 2023
The End of Hope
Season 2 Episode 8
4 June 2023
What Do We Do Now
Season 2 Episode 9
11 June 2023
The Woven Path
Season 2 Episode 10
18 June 2023
Unrelenting Tenderness
Season 2 Episode 11
25 June 2023
Final Episode
Season 2 Episode 12
2 July 2023
TV series release schedule
