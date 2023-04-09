Во 2 сезоне сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» Сулетта встречает девушку, сбежавшую из технологического института, по имени Миорин Рембран. По настоянию своего деспотичного отца Деллинга ей приходилось быть призом для парней, соревнующихся в «Гандам». Не желая становиться чьей-то трофейной невестой, она ушла из дома и поступила в школу Астикассии, чтобы идти собственным путем. Она становится серьезной конкуренткой для Сулетты в ее стремлении стать настоящим пилотом. Тем временем в академию доставляют новую разработку – мобильный костюм Gundam Aerial, созданный по легендарной технологии GUND.