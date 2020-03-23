Menu
Season premiere 23 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 16 hours 0 minute
Трогательная дорама о силе любви. Выдающийся программист Мун Ха-вон долгие годы страдает от неразделённой любви к подруге детства Ким Джи-су. Разработав устройство на базе искусственного интеллекта, юноша решает наделить его воспоминаниями и голосом любимой. Только вот несколько лет назад Джи-су оборвала всякое общение с Ха-воном. Волею судьбы парень знакомится с инженером звукозаписи, очаровательной и доброй Хан Со-у. История нового приятеля трогает Со-у до глубины души, и она решает помочь Ха-вону. Девушка записывает голос Джи-су, не подозревая, как вскоре изменится её жизнь.

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Episode 1
23 March 2020
Episode 2
24 March 2020
Episode 3
30 March 2020
Episode 4
31 March 2020
Episode 5
6 April 2020
Episode 6
7 April 2020
Episode 7
13 April 2020
Episode 8
14 April 2020
Episode 9
20 April 2020
Episode 10
21 April 2020
Episode 11
27 April 2020
Episode 12
28 April 2020
