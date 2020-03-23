Трогательная дорама о силе любви. Выдающийся программист Мун Ха-вон долгие годы страдает от неразделённой любви к подруге детства Ким Джи-су. Разработав устройство на базе искусственного интеллекта, юноша решает наделить его воспоминаниями и голосом любимой. Только вот несколько лет назад Джи-су оборвала всякое общение с Ха-воном. Волею судьбы парень знакомится с инженером звукозаписи, очаровательной и доброй Хан Со-у. История нового приятеля трогает Со-у до глубины души, и она решает помочь Ха-вону. Девушка записывает голос Джи-су, не подозревая, как вскоре изменится её жизнь.