Yeşilçam season 2 watch online

Yeşilçam season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Yeşilçam Seasons Season 2

Yeşilçam 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Yeşilçam" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Йешильчам» проходит пять лет после событий предыдущего сезона. Многое меняется в мире, в Турции и в Йешильчаме. Семих Атеш завершает строительство дома, расширяет свой бизнес и становится одним из крупнейших производителей кино в студии. Чтобы удержать свои позиции и расширить влияние, ему приходится в очередной раз встретиться с Рехой и пойти на определенный риск. Борьба героя в мире турецкой киноиндустрии продолжается. Кроме того, в его жизнь внезапно входит любовь. Женщина, которую Семих встречает в одном из своих любимых мест богемного мира Стамбула, производит на него сильное впечатление. Он не может выбросить ее из головы.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Yeşilçam" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
28 October 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
28 October 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
28 October 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 October 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
28 October 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
10 December 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
10 December 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
10 December 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
10 December 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
10 December 2021
TV series release schedule
