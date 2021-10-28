Во 2-м сезоне сериала «Йешильчам» проходит пять лет после событий предыдущего сезона. Многое меняется в мире, в Турции и в Йешильчаме. Семих Атеш завершает строительство дома, расширяет свой бизнес и становится одним из крупнейших производителей кино в студии. Чтобы удержать свои позиции и расширить влияние, ему приходится в очередной раз встретиться с Рехой и пойти на определенный риск. Борьба героя в мире турецкой киноиндустрии продолжается. Кроме того, в его жизнь внезапно входит любовь. Женщина, которую Семих встречает в одном из своих любимых мест богемного мира Стамбула, производит на него сильное впечатление. Он не может выбросить ее из головы.