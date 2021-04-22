Menu
Yeşilçam season 1 watch online

Yeşilçam season 1 poster
Yeşilçam

Yeşilçam 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Yeşilçam" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Йешильчам» действие происходит в Стамбуле, в знаменитом районе Бейоглу. Это турецкая версия Голливуда, именно здесь живут работники киноиндустрии. Семих Атеш был успешным продюсером, но однажды его постигла неудача. Герой лишился всего, чего с таким трудом достигал. Несмотря на все сложности, он не намерен опускать руки. Семих начинает строить свою карьеру с нуля. Тем временем очаровательная девушка по имени Тюлин Сайгы мечтает завоевать популярность в качестве актрисы, но дела у нее идут не то что бы гладко. Героям предстоит справиться с многочисленными трудностями, чтобы достичь цели.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Yeşilçam" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 April 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 April 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 April 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 April 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 May 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 May 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 May 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 May 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 June 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 June 2021
TV series release schedule
