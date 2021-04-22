В 1-м сезоне сериала «Йешильчам» действие происходит в Стамбуле, в знаменитом районе Бейоглу. Это турецкая версия Голливуда, именно здесь живут работники киноиндустрии. Семих Атеш был успешным продюсером, но однажды его постигла неудача. Герой лишился всего, чего с таким трудом достигал. Несмотря на все сложности, он не намерен опускать руки. Семих начинает строить свою карьеру с нуля. Тем временем очаровательная девушка по имени Тюлин Сайгы мечтает завоевать популярность в качестве актрисы, но дела у нее идут не то что бы гладко. Героям предстоит справиться с многочисленными трудностями, чтобы достичь цели.