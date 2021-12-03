В 1 сезоне сериала «Оса» бывший спортсмен Эдди обнаруживает, что его судьба свернула не по тому пути. Когда-то он был самым известным в городе профессиональным игроком в дартс, щеголял атлетическим телосложением, брал все первые призы чемпионатов и был женат на любимой женщине. Но одна ошибка стоила ему карьеры. Теперь у Эдди нет ни славы, ни супруги, ни даже его былой спортивной формы. Однако, несмотря на депрессию, герой не собирается опускать руки и отказываться от будущего. Он связывается со старым приятелем Ноббе, который все еще выступает на соревнованиях, и предлагает ему вместе пробиться на олимп современного дартса.