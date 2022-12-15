Во 2 сезоне сериала «Оса» Эдди доказывает всему спортивному сообществу, что у него еще есть порох в пороховницах. Когда ему вновь удается взять престижный приз по игре в дартс, ему начинает казаться, что удача наконец поймана в его сачок. Однако герой помнит по прошлому опыту, что одна победа – это еще не титул чемпиона. Чтобы окончательно вернуть себе прошлую жизнь, Эдди должен преодолеть еще не одно испытание. Ситуацию осложняет неожиданный конфликт с Ноббе – его единственным другом из прежней «околодартсовой» тусовки. Да и бывшая супруга, некогда покинувшая его в момент отчаяния, теперь сильно действует Эдди на нервы.