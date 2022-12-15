Menu
Die Wespe 2021 - 2023 season 2

Die Wespe season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Die Wespe Seasons Season 2

Die Wespe 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
"Die Wespe" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Оса» Эдди доказывает всему спортивному сообществу, что у него еще есть порох в пороховницах. Когда ему вновь удается взять престижный приз по игре в дартс, ему начинает казаться, что удача наконец поймана в его сачок. Однако герой помнит по прошлому опыту, что одна победа – это еще не титул чемпиона. Чтобы окончательно вернуть себе прошлую жизнь, Эдди должен преодолеть еще не одно испытание. Ситуацию осложняет неожиданный конфликт с Ноббе – его единственным другом из прежней «околодартсовой» тусовки. Да и бывшая супруга, некогда покинувшая его в момент отчаяния, теперь сильно действует Эдди на нервы.

"Die Wespe" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Soft Tip
Season 2 Episode 1
15 December 2022
No Score
Season 2 Episode 2
15 December 2022
Bouncer
Season 2 Episode 3
22 December 2022
Bust
Season 2 Episode 4
22 December 2022
Bucket of Nails
Season 2 Episode 5
29 December 2022
Shanghai Finish
Season 2 Episode 6
29 December 2022
TV series release schedule
