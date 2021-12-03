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Оса 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оса
Киноафиша Сериалы Оса Сезоны Сезон 1

Die Wespe 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Оса»

В 1 сезоне сериала «Оса» бывший спортсмен Эдди обнаруживает, что его судьба свернула не по тому пути. Когда-то он был самым известным в городе профессиональным игроком в дартс, щеголял атлетическим телосложением, брал все первые призы чемпионатов и был женат на любимой женщине. Но одна ошибка стоила ему карьеры. Теперь у Эдди нет ни славы, ни супруги, ни даже его былой спортивной формы. Однако, несмотря на депрессию, герой не собирается опускать руки и отказываться от будущего. Он связывается со старым приятелем Ноббе, который все еще выступает на соревнованиях, и предлагает ему вместе пробиться на олимп современного дартса.

 

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Список серий 1-го сезона сериала «Оса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Идеальная игра Perfect Game
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2021
Прямо в точку Bulls Eye
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2021
Проверить Check Out
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2021
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2021
Внезапная смерть Sudden Death
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2021
Высокая отделка High Finish
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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