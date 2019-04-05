Во 2 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» Уайат исследует, почему работники крупных сетей быстрого питания не состоят в профсоюзах и какие проблемы они испытывают при устройстве на работу. Также он выясняет, какую роль программное обеспечение играет в распознавания лиц при слежке и как жизнь в городе влияет на мозговую активность. Сенак находит новую альтернативу сидению за письменным столом, выясняет, как в Салеме решают проблемы психического здоровья студентов, исследует порочную систему сексуального воспитания в Америке и расследует социальное неравенство в современном мире. По итогам он делает предложение, от которого инвесторы не могут отказаться.