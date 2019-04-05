Menu
Wyatt Cenac's Problem Areas 2018 - 2019, season 2

Wyatt Cenac's Problem Areas season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Wyatt Cenac's Problem Areas Seasons Season 2

Wyatt Cenac's Problem Areas 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Wyatt Cenac's Problem Areas" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» Уайат исследует, почему работники крупных сетей быстрого питания не состоят в профсоюзах и какие проблемы они испытывают при устройстве на работу. Также он выясняет, какую роль программное обеспечение играет в распознавания лиц при слежке и как жизнь в городе влияет на мозговую активность. Сенак находит новую альтернативу сидению за письменным столом, выясняет, как в Салеме решают проблемы психического здоровья студентов, исследует порочную систему сексуального воспитания в Америке и расследует социальное неравенство в современном мире. По итогам он делает предложение, от которого инвесторы не могут отказаться.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb
"Wyatt Cenac's Problem Areas" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Labor Problems
Season 2 Episode 1
5 April 2019
Safety Problems
Season 2 Episode 2
12 April 2019
Mental Health Problems
Season 2 Episode 3
19 April 2019
Sex Problems
Season 2 Episode 4
26 April 2019
Inequality Problems
Season 2 Episode 5
3 May 2019
Private Sector Problems
Season 2 Episode 6
10 May 2019
Automation Problems
Season 2 Episode 7
17 May 2019
Higher Education Problems
Season 2 Episode 8
24 May 2019
Immigration Problems
Season 2 Episode 9
31 May 2019
Segregation Problems
Season 2 Episode 10
7 June 2019
TV series release schedule
