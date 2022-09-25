Menu
Karen Pirie 2022, season 1

Season premiere 25 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 45 minutes
В 1 сезоне сериала «Карен Пири» в отделе исторических расследований полиции Шотландии появляется новая сотрудница. Раньше Карен Пири была обычным офицером, но теперь она получает повышение, которое оказывается очень кстати: женщину всегда увлекали дела давно минувших дней. Поэтому она приступает к своим новым обязанностям со всем рвением. В провокационном интернет-подкасте она узнает о нераскрытом убийстве 1955 года. Буфетчица Ризз Дафф была зарезана на рабочем месте. Под подозрением оказались трое подвыпивших студентов, однако обвинения им так и не были предъявлены. Карен погружается в расследование.

7.4
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 September 2022
