В 1 сезоне сериала «Карен Пири» в отделе исторических расследований полиции Шотландии появляется новая сотрудница. Раньше Карен Пири была обычным офицером, но теперь она получает повышение, которое оказывается очень кстати: женщину всегда увлекали дела давно минувших дней. Поэтому она приступает к своим новым обязанностям со всем рвением. В провокационном интернет-подкасте она узнает о нераскрытом убийстве 1955 года. Буфетчица Ризз Дафф была зарезана на рабочем месте. Под подозрением оказались трое подвыпивших студентов, однако обвинения им так и не были предъявлены. Карен погружается в расследование.