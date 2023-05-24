В 1 сезоне сериала «Платонические отношения» на дружеской вечеринке лицом к лицу сталкиваются люди, не видевшие друг друга много лет. У парня есть непростые отношения, находящиеся на грани провала. А у девушки есть ревнивый парень и куча проблем на работе. Одним словом, оба ведут типичнейшую взрослую жизнь. Но когда-то эти двое были друг для друга самыми близкими друзьями, и теперь они оба скучают по этим временам. Слово за слово, симпатия возвращается, герои находят друг в друге поддержку и надежду. Вот только выясняется, что теперь им непросто сохранять невинные платонические отношения на прежних «школьных» условиях…