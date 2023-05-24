Menu
Platonic 2023, season 1

Platonic season 1 poster
Platonic
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Platonic" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Платонические отношения» на дружеской вечеринке лицом к лицу сталкиваются люди, не видевшие друг друга много лет. У парня есть непростые отношения, находящиеся на грани провала. А у девушки есть ревнивый парень и куча проблем на работе. Одним словом, оба ведут типичнейшую взрослую жизнь. Но когда-то эти двое были друг для друга самыми близкими друзьями, и теперь они оба скучают по этим временам. Слово за слово, симпатия возвращается, герои находят друг в друге поддержку и надежду. Вот только выясняется, что теперь им непросто сохранять невинные платонические отношения на прежних «школьных» условиях…

Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
24 May 2023
Gandalf the Lizard
Season 1 Episode 2
24 May 2023
Partner's Retreat
Season 1 Episode 3
24 May 2023
Divorce Party
Season 1 Episode 4
31 May 2023
My Wife's Boyfriend
Season 1 Episode 5
7 June 2023
The Big Two Six
Season 1 Episode 6
14 June 2023
Let the River Run
Season 1 Episode 7
21 June 2023
San Diego
Season 1 Episode 8
28 June 2023
Slumber Party
Season 1 Episode 9
4 July 2023
When Will Met Sylvia
Season 1 Episode 10
12 July 2023
