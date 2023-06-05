Menu
Barracuda Queens 2023, season 1

Barracuda Queens season 1 poster
Barracuda Queens
Season premiere 5 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes
"Barracuda Queens" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королевы Юрсхольма» события разворачиваются в богатом пригороде Стокгольма – Юрсхольме. Здесь в своих частных особняках проживают самые известные, обеспеченные и привилегированные семьи Швеции. Однако именно здесь неожиданно для всех, под покровом достатка и красоты зарождается опасная женская банда «Королевы Барракуды». Полиция сбивается с ног, пытаясь поймать и вывести на чистую воду серийных грабительниц, скрывающих лица под масками. Но никто не может даже представить, что эти девушки – послушные дочери и идеальные ученицы частных школ, которым надоел гнет богатеньких родителей.

Fan vad jag ångrar Båstad
Season 1 Episode 1
5 June 2023
Du är ju tjej, det är annorlunda
Season 1 Episode 2
5 June 2023
Jag vill ha mer pengar
Season 1 Episode 3
5 June 2023
Skål för att vi aldrig ska bli ovänner mer
Season 1 Episode 4
5 June 2023
Jag är inte rädd för dig!
Season 1 Episode 5
5 June 2023
Gillar du champagne?
Season 1 Episode 6
5 June 2023
