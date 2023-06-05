В 1 сезоне сериала «Королевы Юрсхольма» события разворачиваются в богатом пригороде Стокгольма – Юрсхольме. Здесь в своих частных особняках проживают самые известные, обеспеченные и привилегированные семьи Швеции. Однако именно здесь неожиданно для всех, под покровом достатка и красоты зарождается опасная женская банда «Королевы Барракуды». Полиция сбивается с ног, пытаясь поймать и вывести на чистую воду серийных грабительниц, скрывающих лица под масками. Но никто не может даже представить, что эти девушки – послушные дочери и идеальные ученицы частных школ, которым надоел гнет богатеньких родителей.