Barracuda Queens 2023 - 2025, season 2

Barracuda Queens season 2 poster
Barracuda Queens
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes

6.3
6.5 IMDb
Season 1
Season 2
Jag kan inte bo i det där dårhuset
Season 2 Episode 1
5 June 2025
Vi kommer aldrig ha råd med våningen
Season 2 Episode 2
5 June 2025
Jag är väldigt trött på att vara fattig
Season 2 Episode 3
5 June 2025
Tog de vår tavla?
Season 2 Episode 4
5 June 2025
Jag har drogat Niklas
Season 2 Episode 5
5 June 2025
Du vet det där hårstråt i Jespers bil
Season 2 Episode 6
5 June 2025
TV series release schedule
