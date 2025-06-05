Menu
Barracuda Queens 2023 - 2025, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Barracuda Queens
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 June 2025
Production year
2025
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 12 minutes
Series rating
6.3
Rate
13
votes
6.5
IMDb
Season 1
Season 2
Jag kan inte bo i det där dårhuset
Season 2
Episode 1
5 June 2025
Vi kommer aldrig ha råd med våningen
Season 2
Episode 2
5 June 2025
Jag är väldigt trött på att vara fattig
Season 2
Episode 3
5 June 2025
Tog de vår tavla?
Season 2
Episode 4
5 June 2025
Jag har drogat Niklas
Season 2
Episode 5
5 June 2025
Du vet det där hårstråt i Jespers bil
Season 2
Episode 6
5 June 2025
