Во 2 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» на этот раз семь звезд в сопровождении Беара Гриллса отправляются в опасный 12-дневный поход. Им предстоит преодолеть немало испытаний в пустыне Южной Африки. Герои пройдут через горы, отыщут пищу в дикой среде, построят убежища и разожгут огонь. В состав команды вошли актер Нил Моррисси, судья «Танцев на льду» Джейсон Гардинер, актриса Мишель Коллинз, звезда сцены Саманта Баркс, бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс, актриса Челси Хили и капитан женского клуба «Арсенал» Алекс Скотт. Путешествие начинается с воздушного подъемника, который доставляет их в самое сердце Бушвельда.