Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bear Grylls: Mission Survive (2015), season 2

Bear Grylls: Mission Survive season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bear Grylls: Mission Survive Seasons Season 2

Bear Grylls: Mission Survive 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Bear Grylls: Mission Survive" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» на этот раз семь звезд в сопровождении Беара Гриллса отправляются в опасный 12-дневный поход. Им предстоит преодолеть немало испытаний в пустыне Южной Африки. Герои пройдут через горы, отыщут пищу в дикой среде, построят убежища и разожгут огонь. В состав команды вошли актер Нил Моррисси, судья «Танцев на льду» Джейсон Гардинер, актриса Мишель Коллинз, звезда сцены Саманта Баркс, бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс, актриса Челси Хили и капитан женского клуба «Арсенал» Алекс Скотт. Путешествие начинается с воздушного подъемника, который доставляет их в самое сердце Бушвельда.

TV Show rating

6.6
Rate 11 votes
"Bear Grylls: Mission Survive" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
3 March 2016
Episode 2
Season 2 Episode 2
10 March 2016
Episode 3
Season 2 Episode 3
17 March 2016
Episode 4
Season 2 Episode 4
24 March 2016
Episode 5
Season 2 Episode 5
31 March 2016
Episode 6
Season 2 Episode 6
7 April 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more