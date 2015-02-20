В 1 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» Беар Гриллс берет 8 знаменитостей в суровые тропики Центральной Америки, где они будут соревноваться друг с другом во время 12-дневной экспедиции, которая превратится в настоящую борьбу на выживание. В тропических лесах Коста-Рики звездам предстоит научиться ориентироваться в труднопроходимой местности, строить убежища, разводить огонь и питаться пищей, добытой самостоятельно. Гриллс хочет исследовать один из самых известных ландшафтов Англии, Йоркшир-Дейлс. Звезды должны переплыть беспокойную реку, чтобы добраться до своего лагеря, построить укрытия и поужинать.