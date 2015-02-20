Menu
Bear Grylls: Mission Survive (2015), season 1

Season premiere 20 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Bear Grylls: Mission Survive" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» Беар Гриллс берет 8 знаменитостей в суровые тропики Центральной Америки, где они будут соревноваться друг с другом во время 12-дневной экспедиции, которая превратится в настоящую борьбу на выживание. В тропических лесах Коста-Рики звездам предстоит научиться ориентироваться в труднопроходимой местности, строить убежища, разводить огонь и питаться пищей, добытой самостоятельно. Гриллс хочет исследовать один из самых известных ландшафтов Англии, Йоркшир-Дейлс. Звезды должны переплыть беспокойную реку, чтобы добраться до своего лагеря, построить укрытия и поужинать.

TV Show rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
"Bear Grylls: Mission Survive" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 February 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 February 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 March 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 March 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 March 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 April 2015
