Shutniki (2018), season 1

Shutniki season 1 poster
Шутники 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Shutniki" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Шутники» четыре комика – Владимир Маркони, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин – на московских улицах вовсю веселятся и подшучивают над прохожими. Объектами розыгрышей становятся не только первые встречные на улицах, но и сами ведущие. Один из комиков получает задания от трех остальных. Он должен выполнить поставленную задачу, в противном случае его ожидает суровое, но не менее смешное наказание. Например, авторы проекта считают «удачей» проигрыш Севы, когда он выполнил танец живота. Действо, которое наблюдают на своих экранах зрители, происходит почти в режиме онлайн.

"Shutniki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
17 November 2018
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
17 November 2018
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
17 November 2018
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
17 November 2018
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
17 November 2018
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
17 November 2018
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
22 November 2018
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
24 November 2018
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
24 November 2018
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
25 November 2018
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
29 November 2018
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
1 December 2018
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
1 December 2018
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
2 December 2018
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
6 December 2018
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
10 December 2018
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
13 December 2018
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
17 December 2018
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
20 December 2018
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
27 December 2018
