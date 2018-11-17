В 1 сезоне шоу «Шутники» четыре комика – Владимир Маркони, Иван Пышненко, Кирилл Сиэтлов и Сева Москвин – на московских улицах вовсю веселятся и подшучивают над прохожими. Объектами розыгрышей становятся не только первые встречные на улицах, но и сами ведущие. Один из комиков получает задания от трех остальных. Он должен выполнить поставленную задачу, в противном случае его ожидает суровое, но не менее смешное наказание. Например, авторы проекта считают «удачей» проигрыш Севы, когда он выполнил танец живота. Действо, которое наблюдают на своих экранах зрители, происходит почти в режиме онлайн.