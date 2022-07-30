Menu
Russian
INTuristy (2022), season 1

INТуристы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 36 minutes
"INTuristy" season 1 description

В 1 сезоне шоу «INТуристы» известная актриса и комик однажды объединяются, чтобы вдоль и поперек исколесить Россию-матушку. Они узнают много нового о самых непопулярных туристических маршрутах, находят новые развлечения, показывают зрителям красоты средней полосы и российского юга. Ведущие своими глазами наблюдают прекрасные барханы дагестанской пустыни, которые не уступают Сахаре, а также наслаждаются панорамой Кольского полуострова, не менее прекрасной, чем в Исландии. Кроме того, Маша Горбань и Леша Кривеня отправляются в Калининград, который сложно отличить от традиционного европейского городка.

Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
30 July 2022
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
6 August 2022
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
13 August 2022
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
20 August 2022
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
27 August 2022
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
3 September 2022
