В 1 сезоне шоу «INТуристы» известная актриса и комик однажды объединяются, чтобы вдоль и поперек исколесить Россию-матушку. Они узнают много нового о самых непопулярных туристических маршрутах, находят новые развлечения, показывают зрителям красоты средней полосы и российского юга. Ведущие своими глазами наблюдают прекрасные барханы дагестанской пустыни, которые не уступают Сахаре, а также наслаждаются панорамой Кольского полуострова, не менее прекрасной, чем в Исландии. Кроме того, Маша Горбань и Леша Кривеня отправляются в Калининград, который сложно отличить от традиционного европейского городка.