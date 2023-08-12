Menu
INTuristy (2022), season 2

INТуристы 16+
Title Сезон 2
Season premiere 12 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 36 minutes
"INTuristy" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «INТуристы» ведущие продолжают путешествия по знакомой стране, раскрывая ее для зрителей с удивительной стороны. Они придумывают путеводитель по самым оригинальным достопримечательностям на территории Российской Федерации. Актриса Мария Горбань и ее соведущий, кавээнщик Aлeкceй Kpивeня, продолжают удивлять публику неожиданными маршрутами. Они отправятся в места, где шумит море и всегда светит яркое солнце, а затем переместятся во Владимир и Суздаль: насладятся красотой церквей, научатся ковать «старинные клинки» и лепить из глины, а также пополнят свой словарный запас.

Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1. Архангельск
Season 2 Episode 1
12 August 2023
Выпуск 2. Кубань
Season 2 Episode 2
19 August 2023
Выпуск 3. Архангельск
Season 2 Episode 3
26 August 2023
Выпуск 4. Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский
Season 2 Episode 4
2 September 2023
Выпуск 5. Екатеринбург
Season 2 Episode 5
9 September 2023
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
16 September 2023
