Во 2-м сезоне шоу «INТуристы» ведущие продолжают путешествия по знакомой стране, раскрывая ее для зрителей с удивительной стороны. Они придумывают путеводитель по самым оригинальным достопримечательностям на территории Российской Федерации. Актриса Мария Горбань и ее соведущий, кавээнщик Aлeкceй Kpивeня, продолжают удивлять публику неожиданными маршрутами. Они отправятся в места, где шумит море и всегда светит яркое солнце, а затем переместятся во Владимир и Суздаль: насладятся красотой церквей, научатся ковать «старинные клинки» и лепить из глины, а также пополнят свой словарный запас.