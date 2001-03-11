Menu
The Lost Empire 2001, season 1

The Lost Empire season 1 poster
The Lost Empire 12+
Season premiere 11 March 2001
Production year 2001
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"The Lost Empire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король обезьян» Ник Ортон принимает участие в археологической экспедиции в Китай. Там перед ним предстает сама великая богиня Кван Инь, которая объявляет о том, что Ник избран для совершения подвига. Именно в его руках заключена судьба всего человечества. Всего за три дня Нику предстоит отыскать ценнейший манускрипт, который похитили демоны из потустороннего мира. Но перед этим Ник должен выпустить на волю Короля обезьян, который уже много лет томится за решеткой. Только он сможет научить Ника древнему боевому искусству, с помощью которого тот одолеет могущественных демонов.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"The Lost Empire" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 March 2001
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 March 2001
TV series release schedule
