В 1 сезоне сериала «Король обезьян» Ник Ортон принимает участие в археологической экспедиции в Китай. Там перед ним предстает сама великая богиня Кван Инь, которая объявляет о том, что Ник избран для совершения подвига. Именно в его руках заключена судьба всего человечества. Всего за три дня Нику предстоит отыскать ценнейший манускрипт, который похитили демоны из потустороннего мира. Но перед этим Ник должен выпустить на волю Короля обезьян, который уже много лет томится за решеткой. Только он сможет научить Ника древнему боевому искусству, с помощью которого тот одолеет могущественных демонов.