Gromovy. Dom nadezhdy 2007 - 2008, season 1

Громовы. Дом надежды 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Gromovy. Dom nadezhdy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Громовы. Дом надежды» летом 1979 года Анастасия, Саша, Савва и Никита Громовы отправляются в дом своей покойной бабушки в Подмосковье. Но там уже несколько месяцев обосновалась их дальняя родственница Людмила с сыном Антоном. Они не собираются пускать никого в дом. Соседка Ангелина, которая дружила с бабушкой сирот, готова приютить Громовых у себя. Спустя некоторое время она обращается за помощью к своему приятелю и возлюбленному Шелесту, руководителю местной коммунальной службы. Тем временем Настя устраивается дворником и думает о том, как пристроить в школу младших братьев.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
"Gromovy. Dom nadezhdy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 January 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 January 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 January 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 January 2008
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 January 2008
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 January 2008
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 January 2008
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 January 2008
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 January 2008
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 January 2008
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 January 2008
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 January 2008
