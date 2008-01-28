В 1 сезоне сериала «Громовы. Дом надежды» летом 1979 года Анастасия, Саша, Савва и Никита Громовы отправляются в дом своей покойной бабушки в Подмосковье. Но там уже несколько месяцев обосновалась их дальняя родственница Людмила с сыном Антоном. Они не собираются пускать никого в дом. Соседка Ангелина, которая дружила с бабушкой сирот, готова приютить Громовых у себя. Спустя некоторое время она обращается за помощью к своему приятелю и возлюбленному Шелесту, руководителю местной коммунальной службы. Тем временем Настя устраивается дворником и думает о том, как пристроить в школу младших братьев.