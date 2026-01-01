Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Orlova Marina Orlova
Kinoafisha Persons Marina Orlova

Marina Orlova

Marina Orlova

Date of Birth
25 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Weekend 5.8
Weekend (2013)
Naturshchitsa 5.0
Naturshchitsa (2007)
Рідні люди 3.7
Рідні люди (2008)

Filmography

Genre
Year
Odnazhdy v Amerike ili chisto russkaya skazka
Odnazhdy v Amerike ili chisto russkaya skazka Odnazhdy v Amerike ili chisto russkaya skazka
Comedy, Fairy Tale 2018, Russia
Weekend 5.8
Weekend Weekend
Drama, Detective 2013, Russia
Watch trailer
Рідні люди 3.7
Рідні люди
Drama, Romantic 2008, Ukraine
Naturshchitsa 5
Naturshchitsa Naturshchitsa
Romantic, Comedy 2007, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more