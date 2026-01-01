Menu
Marina Orlova
Marina Orlova
Date of Birth
25 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
5.8
Weekend
(2013)
5.0
Naturshchitsa
(2007)
3.7
Рідні люди
(2008)
Filmography
4
Odnazhdy v Amerike ili chisto russkaya skazka
Odnazhdy v Amerike ili chisto russkaya skazka
Comedy, Fairy Tale
2018, Russia
5.8
Weekend
Weekend
Drama, Detective
2013, Russia
Watch trailer
3.7
Рідні люди
Drama, Romantic
2008, Ukraine
5
Naturshchitsa
Naturshchitsa
Romantic, Comedy
2007, Russia
